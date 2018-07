Margallo define la comida de exministros como un "Fuenteovejuna" con Casado

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha definido hoy la comida con otros exministros como un "Fuenteovejuna" para ir "todos a una" con el candidato a presidir el partido Pablo Casado y no ve "ningún motivo" por el que le pueda parecer mal al actual presidente Mariano Rajoy.

También la exministra de Sanidad Dolors Montserrat y el exministro Juan Ignacio Zoido, que apoyaron la candidatura de María Dolores de Cospedal antes de que cayera en primera vuelta, han justificado esta comida como una reunión normal.

Han asegurado que no van contra la otra candidata que queda en liza con Casado, Soraya Sáenz de Santamaría, y han negado que se trate de una especie de aquelarre, en el que, según ha dicho Zoido a la entrada, nunca participaría.

Según Montserrat, se trata de una reunión de unos cuantos exiministros que defienden el legado de Rajoy, y por tanto se sienten "marianistas", y que apoyan la candidatura de Casado, porque les parece que es "de unidad, de integración y defiende los principios y valores el PP".

Así, "no le consta" que exista descontento de Rajoy por este encuentro, igual que a Margallo, quien ha ironizado con que "los aquelarres se suelen hacer de madrugada" y no al mediodía y que se reúna este grupo de ministros, al que algunos denominan G-8, "no es una novedad".

"No tengo ni la menor idea de cómo le ha sentado al señor Rajoy esta comida, pero no encuentro ningún motivo por el que le pueda sentar mal", ha indicado.

Margallo ha asegurado que la mayoría de los exministros del Gobierno Rajoy están con Casado y que les pareció "buena idea" volver a reunirse en este momento "excepcional" tanto para el partido como para el país.

Para Montserrat también se trata de un encuentro "normal" dentro del proceso de primarias en el partido y se ha mostrado convencida de que, independientemente del resultado del sábado "salga un presidente o una presidenta", todos van a "remar juntos por este gran partido y este gran proyecto político que es el PP".