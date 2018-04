Margallo: "Un golpe de estado desde las instituciones como el de Catalunya no había ocurrido salvo en 1933 en Alemania"

"Los alemanes son los primeros que tendrían que aprender de su propia historia", ha dicho José Manuel García-Margallo en La Sexta Noche sobre la decisión de la justicia alemana de dejar en libertad a Carles Puigdemont y negarle el delito de rebelión. "En marzo de 1933, Hitler, siendo canciller, dio un golpe de estado. Y aquí lo que nos hemos encontrado ha sido un golpe de estado dado desde las propias instituciones", ha declarado, tras hacer alusión también al Putsch de Munich de 1923 por el que el luego dictador fue condenado por alta traición.

El exministro de exteriores continúa diciendo que el procès catalán es algo "que no había ocurrido desde el ejemplo alemán, y en el año 34 en Catalunya". Preguntado por el presentador de La Sexta Noche, Iñaki López, si esa comparación es apropiada, Margallo contesta que primero deben "ponerse de acuerdo en las palabras". "Un golpe de estado es intentar alterar el orden constitucional por procedimientos no establecidos por la Constitución". El problema que, dice, ven los alemanes es que "no fue suficiente para derrocar las instituciones", "el golpe de Tejero tampoco lo fue".

"En Alemania todavía no se ha dicho que no haya rebelión", incide, "los jueces no avalaron esa argumentación de la Fiscalía respecto a la prisión provisional, pero estamos todavía en 'veremos", afirma. Para Margallo, la justicia alemana se ha equivocado "de arriba a abajo, de la cruz a la raya". "Lo que estábamos diciendo es si la rebelión en nuestro Código Penal equivale a alta traición del artículo 81 del Código Penal alemán. En mi opinión, sí". "Lo que tiene que hacer el tribunal alemán es decir si los hechos que se imputan a Puigdemont son delictivos o no y no decidir cuántos kilos de violencia son necesarios para alterar el orden constitucional", prosigue.

El presentador le recuerda que lo que hay que dirimir es "si hubo violencia". "Es que eso no lo tiene que juzgar el tribunal alemán, el tribunal alemán tiene que discutir si hay un hecho delictivo o no", contesta. El exministro también se ha referido a la polémica del master de Cifuentes. "Debemos esperar para ver que dice la justicia", se ha limitado a decir, pero también asegura que "juzgar sin tener hechos me parece un atrevimiento importante".