Margallo: No es que sea lady Di, pero sí soy el candidato de los militantes

El precandidato a presidir el PP José Manuel García-Margallo ha afirmado hoy que no es que él sea "la princesa del pueblo como Diana" de Gales, pero sí "el candidato de los militantes", al tiempo que se ha autocalificado como un independiente, un "outsider".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un encuentro con afiliados en la sede del PP de la Comunitat Valenciana, el exministro ha destacado que el proceso congresual ha sido "muy corto", con tres candidatos que partían con una "ventaja notoria".

Así, ha indicado que Soraya Sáez de Santamaría, "quien más poder ha tenido en este país durante seis años, ha tenido a su disposición la administración periférica"; Cospedal "ha tenido una capacidad de influir en los partidos como no ha tenido nadie más", y Pablo Casado "ha tenido a su disposición a NNGG y ha sido vicesecretario de comunicación hasta antes de ayer".

También ha opinado que se han exigido requisitos "absolutamente innecesarios para votar", pues "hubiese bastado" con estar al corriente del pago y presentar el DNI por parte de los militantes, y ha calificado de "lamentable" que no haya habido un debate entre candidatos.

"Espero que escuchen lo que hemos dicho en campaña, porque si no esto va a ser como una boda hindú, en que conoces al novio o a la novia el mismo día de la boda, lo cual me parece que no es un método de selección del siglo XXI", ha añadido.

García-Margallo ha indicado que espera que en estas primarias los militantes recojan su lema, que es "Decide tú", y voten en función de las propuestas de los candidatos, aunque "no puede haber confrontación de programas cuando solo hay un programa", el suyo.

Preguntado sobre si apoyará a otro candidato si no sale elegido en la primera vuelta, García-Margallo ha indicado que decidirá en función de ideas y proyectos, pues hace falta una "transformación total" y no se puede "cerrar en falso" el proceso con una "operación de maquillaje".

"Este partido tiene que volver al centro político, a ocupar la centralidad política, y tiene que recuperar el espíritu reformista que tuvimos en el primero, que no en el segundo, gobierno de Rajoy", ha destacado.