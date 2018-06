Margallo organiza un debate con otros dos candidatos y reta a Cospedal, Santamaría y Casado a que se unan

José Manuel García-Margallo ha pedido a la Comisión Organizadora del Congreso del PP en el que se elegirá al sucesor de Mariano Rajoy una sala en la que poder celebrar un debate entre candidatos a las elecciones primarias el próximo miércoles 4 de julio. Margallo ha invitado a debatir a los seis candidatos y ha recibido la confirmación de José Ramón García Hernández y de Elio Cabanes.

Según han explicado en una nota de prensa, Pablo Casado está "estudiando la propuesta", y Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal no han confirmado asistencia "por problemas de agenda". Hasta ahora, ninguna de las dos candidatas quería ni hablar de la posibilidad de un debate cara a cara.

“La solicitud de un debate de todos los candidatos ha sido una demanda no solo de esta candidatura y de otras, sino de una mayoría de militantes que lo reclaman insistentemente estos días en reuniones y visitas a sus sedes. No se puede hurtar a los afiliados de un debate entre los candidatos para que se puedan contrastar ideas y proyectos. Los afiliados no son espectadores de nuestro futuro, ¡son actores de él!”, ha afirmado García-Margallo. En caso de que la Comisión no lo permita, el equipo de Margallo asegura que "se realizará en las instalaciones de una entidad privada o de una universidad".