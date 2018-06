Margallo no tiene pruebas de juego sucio pero cree que "los candidatos del sistema" pueden controlar el censo

"Yo no denuncio juego sucio porque no tengo pruebas de que lo haya", ha explicado en el Congreso al ser preguntado sobre las denuncias de otros aspirantes. Margallo si constata que "ha habido una moción de censura y una desafección de los militantes" del PP ante las primarias que obliga al partido a hacer "un diagnóstico correcto de la situación".

Así, ha incidido en que son "pocos" los militantes que se han apuntado para participar y ha destacado que, de los 60.000 que lo han hecho, unos 30.000 son cargos orgánicos "de alguna u otra manera", lo que, a su juicio, "puede facilitar los candidatos que han estado o están dentro del sistema un mayor control del censo".

El diputado ha insistido en que a él le hubiese gustado que se hubieran "abierto las urnas a todo el mundo sin necesidad de inscripción" y cree que los que no han dado el paso de apuntarse son los afiliados "descontentos" que, precisamente, serían los "que entenderían mejor" la necesidad de un "cambio" en el partido.

NOS JUGAMOS LA EXISTENCIA

"Espero que los dirigentes también entiendan que, o refundamos nosotros el partido o alguien refundará el centro derecha, que, o regeneramos nosotros España o lo harán nuestros rivales. Estamos ante una cuestión existencial; nos estamos jugando la existencia del partido", ha explicado.

Aunque ha insistido en que no tiene "pruebas" de juego sucio, y ha dejado claro que él no lo va a practicar porque todos son "compañeros" y porque quiere "demasiado" al partido, sí ha señalado que la convocatoria de un debate entre todos los aspirantes disiparía estas sospechas.

"Me parece que el juego sucio viene porque no hemos podido enfrentarnos entre nosotros dialécticamente y explicar a la militancia las razones por las que uno pide el voto", ha apuntado, incidiendo en que es una "contradicción absurda" hablar de transparencia y apertura y no permitir debates.