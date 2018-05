Mari Mar Blanco: El final anunciado por ETA sigue humillando a las víctimas

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), Mari Mar Blanco, cree que el final anunciado por ETA "no deja de humillar" a las víctimas del terrorismo, porque sigue sin reconocer el "reguero de sangre" que ha dejado durante cinco décadas.

A Mari Mar Blanco, según ha explicado en declaraciones en el Congreso, le hubiera gustado que ese último comunicado de la banda armada hubiera reconocido a su hermano Miguel Ángel como una víctima "inocente" y no como "culpable" de lo que ellos siguen denominado "conflicto".

También que se hubieran prestado a colaborar con la justicia para esclarecer los más de 300 crímenes pendientes de resolver y que pusieran fin a esos actos de bienvenida "recibiendo como héroes a asesinos" y que ayudaran a poner a disposición judicial a todos los huidos.

"Ese es el final que me hubiera gustado", ha subrayado Blanco después de que ETA anunciara ayer por carta que ha dado por finalizado su "ciclo histórico" y su función y que ha desmantelado "completamente todas sus estructuras".

Para la también diputada del PP, con ese comunicado no se acaba la lucha de las víctimas porque, como ha señalado, queda "mucho" por hacer, primero porque, "desgraciadamente", la condición de víctima la tendrán "toda la vida" y además hay que seguir peleando para que la banda armada deje de "humillarles", acabando, por ejemplo, con esos actos de bienvenida a etarras.

Del mismo modo, se ha mostrado convencida de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, continuará actuando con la misma "firmeza" y no hará ningún tipo de "gesto" en materia penitenciaria, al contrario de lo que ha sugerido el presidente de Euskadi, Iñigo Urkullu.

"A día de hoy no tengo por qué no fiarme de Rajoy", porque, según Blanco, siempre ha demostrado que está al lado de las víctimas y de las "exigencias" que han puesto sobre la mesa, entre ellas -ha recordado la diputada- no modificar la política penitenciaria.