Mari Mar Blanco apunta al criterio de jueza Elosegui en sentencia de etarras

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Mari Mar Blanco, califica de "muy buena noticia" para todo el colectivo que Estrasburgo haya dado la razón a España en lugar de a los etarras, una decisión en la que "puede que tenga algo que ver" la magistrada María Elósegui.

"Me he llevado una grata sorpresa", ha reconocido a Efe Blanco tras conocer la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) al considerar que no se tienen que descontar de las condenas los años de cárcel cumplidos en Francia, tal y como reclamaban tres etarras y que de haber sido el fallo favorable a sus demandas, habría supuesto la excarcelación inmediata de una decena de presos de la banda.

Tras admitir que tenía "pocas esperanzas" después de que hace cinco años el TEDH derogara la doctrina Parot y respaldara la postura de los terroristas, María Mar Blanco ha asegurado que se ha llevado una "grata sorpresa".

La sentencia conocida hoy afecta a Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, Alberto Plazaola Anduaga y Francisco Múgica Garmendia, Pakito, condenados en Francia y, tras cumplir la pena, extraditados a España y condenados por varios atentados y asesinatos perpetrados entre 1987 y 1993.

Un fallo favorable a sus intereses podría haber acelerado la excarcelación de una treintena de etarras, de los que una decena habría salido en libertad casi de inmediato, pero en esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido con la "doctrina Parot", ha avalado la doctrina del Supremo de marzo de 2015.

"Es una buena noticia en favor de la justicia y la dignidad de las víctimas", ha reiterado la presidenta de la fundación y también diputada del PP, para quien la decisión de Estrasburgo "puede tener algo que ver" con la llegada como magistrada por parte de España de María Elósegui, propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy.