Mari Mar Blanco aplaude la iniciativa del PP para evitar que vuelvan las "humillaciones" a las víctimas del terrorismo

Mari Mar Blanco, diputada del Partido Popular y hermana del que fuera concejal del PP en Ermua, secuestrado y asesinado por ETA hace 22 años, Miguel Ángel Blanco, ha aplaudido la iniciativa de su partido para ampliar el delito que ya existe de convocatoria de actos de homenaje a terroristas y extenderlo a la "recepción pública y/o concesión de honores a personas condenadas por delitos de terrorismo". De esta forma, según ha destacado, se evitará que "vuelvan a producir esas humillaciones constantes a las víctimas del terrorismo".

La diputada popular ha intervenido este domingo en la segunda y última jornada de la 'Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco' que, organizada por las Nuevas Generaciones del PP bajo el lema 'La España del futuro', se desarrolla a lo largo de todo el fin de semana en el museo Artium de Vitoria.

En su discurso, ha mostrado su "orgullo" por el papel que ha jugado el Estado de derecho, las víctimas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para derrotar a la banda terrorista. "A ETA nada le debemos porque jamás nos han perdonado ni un solo segundo de vida, jamás nos han perdonado una vida. Hemos conseguido derrotarlos. Por lo tanto, nada le debemos, nada le daremos", ha aseverado.

Dicho esto, ha lamentado que "todavía queda mucho camino por recorrer y algunas opciones políticas están en un intento de blanqueamiento de lo que ha sido la historia terror". En este sentido, ha aludido a la entrevista que TVE realizó al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para denunciar la "humillación" que ha supuesto para las víctimas y para la "inmensa mayoría de los españoles, esa entrevista a un terrorista confeso, que no es un hombre de paz, por mucho que lo digan los nacionalistas, ni por mucho que lo repitiera el presidente Zapatero".

"MINUTOS DE GLORIA A OTEGI"

"Es un terrorista porque así lo ha determinado el Supremo, diciendo que es un terrorista por pertenencia a banda armada. Es humillante y vergonzante que el PSOE no haya condenado que la televisión pública le diera esos minutos de gloria a Otegi, simplemente para confesar lo que todos sabíamos: que no se arrepiente de todos los crímenes cometidos, que siente orgullo de todos y cada de esos crímenes", ha manifestado.

En este punto, ha advertido de que "no se puede permitir" que se entregue el control de las instituciones navarras a Bildu y que se esté llegando a acuerdos con la coalición independentista. "Será un partido legal, pero tiene a sus espaldas un reguero de sangre de todos y cada uno de los crímenes cometidos o que ha ayudado a cometer. Eso jamás lo podremos olvidar", ha añadido.

Según ha destacado, en política "no todo vale, la memoria de las víctimas no se puede negociar y la dignidad de las víctimas no se puede vender por ocupar un simple puesto". "Ningún cargo público merece que la memoria y la dignidad de las víctimas sea vendida o negociadas con quienes jamás se han arrepentido de todos y cada uno de los crímenes cometidos", ha agregado.

Por ello, ha apuntado que "queda camino por recorrer" y ha insistido en acabar con los homenajes en Navarra y País Vasco a los terroristas, no solo por la "memoria de las víctimas del terrorismo, sino también porque si queremos construir ese futuro de jóvenes, no podemos educarlos en el odio y ver cómo en esos homenajes hay cantidad de niños que ven cómo los asesinos son recibidos como héroes".

MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA

En esta línea, ha insistido en defender el relato basado en memoria, dignidad y justicia. "Reivindicamos esa memoria política que diga claramente que jamás hubo razón alguna para cometer el asesinato de mi hermano y de tantos y tantos inocentes. Ésa es la memoria que tenemos que dejar para que ninguna generación piense en algún momento que hubo algún motivo para causar el asesinato", ha añadido.

"A los que nos ha tocado mirar para atrás, o mirar debajo del coche cada mañana, o salir con escolta, por muchas mentiras que nos intenten contar, sabemos la verdad, pero corremos el riesgo de que, afortunadamente los que no habéis vivido esa terrible época, podéis caer en el peligro de creer esa mentira", ha concluido.