"Te pusimos María Paz y fuiste para mí un referente", dice la madre de la gijonesa asesinada en Navia

La madre de la gijonesa María Paz Fernández Borrego, asesinada en Navia víctima de un crimen de violencia de género, ha querido recordar este martes la entereza de su hija a la hora de afrontar los momentos más duros. "Te pusimos María Paz y fuiste para mi un referente", ha señalado en una nota remitida a los medios de comunicación.

"Siempre te recordaré como tú decías a la hora de afrontar los problemas: Paz, calma, tranquilidad y Dios proveerá. De ahora en adelante, pensaré en esas palabras", concluye Carmen Borrego Romero, visiblemente afectada, y que ha participado este martes en la concentración convocada en la Plaza Mayor en repulsa por el asesinato de su hija, arropada por algunos familiares y acompañada por representantes de diversas instituciones y ciudadanos que han mostrado su rechazo a la violencia machista.

Tras la concentración, en la que se ha leído un comunicado de las tres organizaciones convocantes, Delegación de Gobierno en Asturias, Gobierno del Principado y Ayuntamiento de Gijón, en repulsa por el asesinato y contra la violencia de género, se ha guardado un minuto de silencio.

A la concentración han acudido numerosos representantes de instituciones, desde el consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, los senadores Fernando Goñi (PP) y Vicente Álvarez Areces (PSOE), hasta la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y concejales de la Corporación gijonesa. Al término de la misma, la regidora gijonesa y el consejero de Presidencia se han reunido en Alcaldía con la familia, a la que han puesto a disposición todos los medios del Principado.

En este sentido, Martínez ha incidido en que es "probablemente indescriptible" la situación y el pesar de la familia, a lo que ha indicado que desde las instituciones se tiene que estar no solo a su lado sino facilitarle todos los trámites y lo que necesiten.

A esto ha sumado la importancia de mostrar la unidad de la Delegación de Gobierno, el Principado y el Ayuntamiento ante este y cualquier otro caso de violencia de género. Según él, es obligación de las instituciones trasladar no solo el pésame y sus condolencias a la familia sino también ponerse a su disposición con todos los instrumentos de los que dispone la Administración y todos los dispositivos con los que cuentan.

SITUACIÓN "INTOLERABLE"

Además, ha hecho mención a los últimos datos de violencia de género disponibles, con 2.711 denuncias durante 2017 y 2.505 casos. Unas cifras que, según él, más allá del dato de las 49 mujeres asesinadas el pasado año, son "intolerables" para cualquier sociedad avanzada. Ha apostado, en este sentido, por seguir trabajando contra una situación que no es tolerable en nuestra sociedad.

El consejero, también, ha explicado que en este tipo de casos se ofrece desde el Principado la asistencia jurídica, y cualquier otro tipo que la familia manifieste en relación con la Administración, se está a disposición de esta para facilitarles cualquier trámite. Ha reseñado, no obstante, que se dan circunstancias muy variadas pero se trata de atender a cada una de ellas, ha precisado.

También una tía materna de la víctima, Ángeles Borrego Romero, ha querido expresar su dolor por la muerte de su sobrina, pero al mismo tiempo su agradecimiento por todos los efectivos y voluntarios que han participado en la búsqueda de María Paz. "Han hecho lo imposible", ha destacado. Ha señalado, además, que sus sobrinas, hermanas de Paz, no pudieron asistir a la concentración en la Plaza Mayor porque tenían que estar en el Juzgado de Luarca, donde se instruye el caso.

Asimismo, ha lamentado que a su sobrina le hayan segado la vida con 43 años y ha dejado huérfana a una niña de 4 años y un hijo de 24. "No hay derecho a lo que le han hecho", ha resaltado. Ha reconocido, además, que aunque sabían quién era el autor no podían hablar para no interrumpir la investigación.

"CALLADAS TODO EL RATO"

"Hemos estado calladas todo el rato", ha indicado. "15 días sin poder hablar y sabiendo que era ese sinvergüenza", ha señalado, para apuntar que, aunque no creen que haya alguien más detrás de este crimen, se preguntan cómo el detenido pudo hacerlo sin ayuda. "Cantaba de maravilla", ha destacado recordando a su sobrina. Además, ha avanzado que la idea de la familia es contratar un abogado para ejercer la acusación particular.

Por su lado, una hermana del padre de la hija de Paz, Adelan Sánchez Fernández, ha coincidido en agradecer las muestras de cariño y la colaboración ciudadana a la hora de participar en la búsqueda sobre el terreno, además de trasladarles el pésame.

"No se lo deseo a nadie", ha apuntado, antes de recalcar que "no hay derecho" a que le segaran la vida. "La pena es ella que ya no va a volver más y deja una nena con cuatro años, que la va a necesitar mucho", ha lamentado.