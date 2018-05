Mariano Rajoy: "ETA ha reconocido por fin que toda su historia ha sido un fracaso"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha querido reconocer el trabajo de todos los gobiernos democráticos en la lucha contra el terrorismo de ETA. En una declaración institucional, convocada tras el anuncio de disolución de la banda, Rajoy ha querido olvidar los encontronazos que PP y PSOE han protagonizado durante momentos tan tensos como la tregua de 2006 y las negociación emprendida por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Un día después del comunicado de ETA, Rajoy se ha dirigido a sus predecesores para asegurar que "todos ellos se desvivieron en la lucha contra el terrorismo".

El presidente del Gobierno interpreta que "ETA ha reconocido por fin que toda su historia ha sido un fracaso" pero advierte que "no van a obtener nada por anunciar su disolución". Con su frase, Rajoy quiere dejar claro que el ejecutivo no tiene previsto reaccionar con ninguna medida general de contrasprestación general a los presos que la banda todavía tiene en multitud de cárceles españolas: "No hubo ni habrá impunidad para ETA", ha remarcado.

Fuentes de Moncloa aclaran que se mantendrán impulsando los beneficios particulares previstos en la llamada Vía Nanclares para aquellos reclusos que manifiesten un posicionamiento claro en contra de la violencia pero nada nuevo noi relacionado con el comunicado de disolución.

"Hoy no es un día para pasar página ni para bajar los brazos. Seguimos comprometidos en la lucha contra ETA. velaremos porque nada de eso vuelva a suceder y porque nadie intente reescribir este pasaje de nuestra historia. Hoy es un día para mirarnos con satisfacción como país y como sociedad, para reconocernos como una gran nación que fue capaz de superar momentos de extraordinaria dificultad", ha asegurado Rajoy.

En su declaración, el presidente del Gobierno se ha detenido en el recuerdo a las víctimas del terrorismo: "Los protagonistas hoy no pueden ser los asesinos sino las víctimas", ha asegurado. Según su relato, "ETA empezó a ser derrotada cuando las sociedad española fue capaz de mirar a los ojos de las víctimas".

Rajoy ha anunciado que el Gobierno tiene previsto convocar de manera extraordinaria una reunión del Pacto Antiterrorista para analizar con el resto de formaciones la nueva situación tras el comunicado de disolución emitido por la banda.