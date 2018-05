Marimar Blanco asegura no tener motivos para creer que Rajoy vaya a acceder a acercar presos etarras al País Vasco

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y diputada del PP en el Congreso, Marimar Blanco, ha asegurado este jueves que no tiene ningún motivo para pensar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vaya a acceder a acercar a los presos de ETA a cárceles vascas y navarras, como ha vuelto a reclamar el PNV a raíz de la disolución anunciada por la banda terrorista.

Así lo ha explicado Blanco en declaraciones en la Cámara Baja al ser preguntada sobre la opinión del lehendakari, Íñigo Urkullu, quien en una entrevista a 'El País' señala que Rajoy "es sensible a un cambio en la política penitenciaria".

Blanco ha recordado que siempre que hay un comunicado de ETA el PNV pone sobre la mesa el acercamiento de presos y que constantemente se encuentra con "la misma respuesta del Gobierno", que es la "firmeza" y "ningún tipo de movimiento ni gesto que pueda avalar en cierta manera" las palabras de Urkullu.

"Yo, a día de hoy, no tengo por qué no fiarme del presidente del Gobierno, porque siempre me ha demostrado estar con las víctimas y estar al lado de nuestras exigencias, entre otras, que no se modifique la política penitenciaria", ha recalcado Blanco.

CREDIBILIDAD NULA

Respecto a la disolución de ETA, la hermana del Miguel Ángel Blanco, al que ETA secuestró en 1997 para exigir el acercamiento de presos y acabó asesinando, ha insistido en que ella nunca ha "dado la más mínima credibilidad" a la banda y que tampoco lo hace ahora.

En este sentido, ha descalificado el "paripé" de la entrega de armas que organizaron los terroristas hace unos meses y su último comunicado, en el que incluyeron "una petición de perdón de aquella manera" estableciendo una "línea divisoria entre las víctimas".

"Incluso ahora, al final, dice que pone fin no a su actividad criminal, sino a su actividad política", ha denunciado, reprochando a la banda que siga sin reconocer el daño causado y que su verdadera historia es el asesinato de 800 "inocentes" y "un reguero de sangre".

"La credibilidad por mi parte es nula", ha sentenciado, enmarcando este nuevo paso de ETA como uno "más de la derrota firme del Estado de Derecho" y dejando claro que queda "mucho por hacer" porque aunque la banda diga que desaparece, "desgraciadamente la condición de víctima" no lo hace nunca.

"NO NOS VAMOS A CALLAR"

Así, ha incidido en que las víctimas van a seguir "alzando la voz" para que se esclarezcan los más de 300 crímenes que siguen pendientes, se imponga un relato con "vencedores y vencidos" y se termine "de una vez por todas con los actos de bienvenida" en los que se recibe como a "héroes" a "terroristas confesos".

"No nos vamos a callar, vamos a seguir trabajando para que se deje de humillar a nuestros familiares asesinados", ha aseverado, lamentando que ETA no haya reconocido a su hermano como "una víctima inocente", que no haya pedido que no haya más actos de enaltecimiento y que no haya mostrado su disposición a colaborar con la Justicia y a contribuir a la vuelta de los huidos.