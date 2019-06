Marimar Blanco critica que los "socios preferentes" de Sánchez no aplaudieran su discurso en el homenaje a las víctimas

"No entiendo que les ha podido ofender de mi discurso a personas que hace años levantaban las manos blancas pidiendo libertad y convivencia", ha indicado Marimar Blanco en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, refiriéndose a las manifestaciones que se celebraron en contra del terrorismo de ETA en las que participaron el PSOE o PNV.

Al ser preguntada sobre si ha hablado con los representantes de los partidos que no apoyaron su discurso, Blanco ha respondido que no, pero se ha dirigido al socialista guipuzcoano Odón Elorza, que no aplaudió sus palabras de homenaje a las víctimas del terrorismo. "No entiendo como estas verdades pueden ofender a quienes levantaban esas manos blancas diciendo basta ya a todos los asesinatos", ha insistido sobre el exalcalde de San Sebastián.

Vox decidió dejar sus escaños vacíos en el homenaje, en un rechazo a lo que entienden como un blanqueo de la banda terrorista. Hablaron de una "coartada" para el "blanqueamiento del terrorismo", lo que Blanco ha considerado de "grave error". "Creo que es un verdadero error, porque era un día para arropar a todas las víctimas del terrorismo", ha señalado la diputada 'popular'.

Por otro lado, el diputado de Bildu, Jon Iñarritu, fue el primero que acudió a un acto similar, y aunque se ausentó del discurso de Blanco, sí participó y aplaudió el minuto de silencio por las víctimas del terrorismo.

Sin embargo, la diputada 'popular' ha rechazado el gesto porque, a su juicio Iñarritu "en la mayoría de las veces no muestra respeto a las víctimas y es parte de un partido que sigue sin condenar el terrorismo".

TVE "BLANQUEA EL TERRORISMO"

Por otro lado, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo ha lamentado que TVE realizara una entrevista el miércoles en 'La noche 24 Horas' al coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, porque "hay líneas rojas que no se deben cruzar para blanquear el terrorismo".

"Me parece humillante que una televisión pública o privada se preste para ser altavoz de un terrorista", ha declarado Marimar Blanco, que considera que no se deben emplear los medios de comunicación "para blanquear el terrorismo" y según ella, Otegi "no es un hombre de paz, ni fue a la TV a pedir perdón y mostrar arrepentimiento".

"En política no todo vale", ha reprochado, mientras explicaba que no se puede otorgar poder en las instituciones, en referencia al Parlamento de Navarra, a quienes "continúan manteniendo ese reguero de sangre por todos los asesinatos de gente inocente".