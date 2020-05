Marín valora reunión de Arrimadas y Casado, ya que PP y Cs gobiernan en cuatro CCAA con "estabilidad"

En un audio difundido a los medios de comunicación, ha insistido en que esa reunión se enmarca dentro de la normalidad de dos fuerzas políticas que están en el Congreso y que representan a un número muy importante de españoles y que además gobiernan en cuatro comunidades y, sin duda, hay muchos temas que afectan al desarrollo de proyectos económicos y a la situación social y sanitaria de esas regiones.

Ha añadido que ambas fuerzas gobiernan a más de 20 millones de españoles y, por ello, es normal que se produzca esta reunión entre Arrimadas y Casado y otros miembros de las direcciones de ambos partidos. Ha apuntado que los gobiernos autonómicos de PP y Cs están siendo muy valorados por los ciudadanos porque son de "estabilidad, de normalidad y de colaboración".

De otro lado, preguntado sobre el decreto del Gobierno vasco para la movilidad en lo que llaman sus territorios históricos dentro de la fase 1 de la desescalada, Marín se ha mostrado sorprendido porque, sobre todo, se desconocen las prerrogativas que el Gobierno central ha concedido al lehendakari, Íñigo Urkullu, y es muy significativo que por un decreto de la comunidad se pueda decidir la libre circulación de ciudadanos en su territorio.

Ha indicado que eso no se puede hacer en Andalucía y que no sabe si otras comunidades tienen "ese privilegio y suerte". Ha apuntado que además habrá que ver si es una medida que el Gobierno central "puede recurrir". "La podrá recurrir o no en función de si la ha autorizado", ha apuntado Marín.