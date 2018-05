Marín (Cs) dice que cualquier acuerdo postelectoral en Andalucía dependerá "de los proyectos"

El presidente y portavoz del Grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha afirmado este lunes que, cuando se celebren elecciones en Andalucía, "cualquier acuerdo posterior vendrá en función de los proyectos que cada uno defienda" porque negociar la gobernabilidad de la comunidad "no es una cuestión de personas ni de cifras sino de proyectos, y de saber qué queremos hacer con Andalucía", de ahí que reste importancia a las posiciones que obtengan el PSOE-A y el PP-A: "Me da igual como queden, eso es lo de menos".

En una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Marín ha aclarado que, antes que pensar en pactos, Ciudadanos aspira a gobernar en Andalucía y en eso centrará sus esfuerzos, si bien ha explicado que ante la necesidad de llegar a acuerdos, cualquier acuerdo postelectoral dependerá "de los proyectos" que plantee cada fuerza política.

"Me duele cuando me cuentan que su hijo o marido se marcha de Andalucía porque no le ha quedando otra alternativa", ha proseguido Marín para explicar que ante situaciones así, los partidos políticos "deberíamos hacer un acto de responsabilidad y, cuando llegue el momento, sentarnos para ver qué proyecto tenemos cada uno y si somos capaces de coincidir en las propuestas con el PP-A o con el PSOE-A, tendremos que decidirnos en ese momento".

Además, ha apostado por sacar adelante un proyecto que vaya más allá de los cuatro años que comprende una legislatura: "Algunos tienen las luces tan cortas que piensan nada más que en una legislatura pero hay una generación que espera que este gigante dormido que es Andalucía despierte y genere las oportunidades que esperan desde hace muchos años".

SIN MOTIVOS PARA ADELANTAR

Entretanto, el líder andaluz de Cs ha insistido en que ahora mismo, el Gobierno andaluz de Susana Díaz no tiene motivos para adelantar las elecciones porque "los acuerdos se están cumpliendo", por eso confía en que los comicios se celebren cuando se agote la legislatura, esto es en marzo del 2019.

En este marco, si bien ha puesto en valor que el PSOE-A cumple con la mayor parte del contenido que recogen el acuerdo de investidura o el presupuestario firmado con Cs, Marín ha lamentado que no salgan adelante otras medidas como la reforma electoral o la renovación de órganos de extracción parlamentaria.

Sobre este asunto, Marín ha criticado que cuando llega la hora de reformar cualquier órgano el PP-A y el PSOE-A se pone de acuerdo, "para lo demás no se ponen de acuerdo pero cuando toca cambiar estructuras o poder en algunos consejos de administración o en la Cámara de Cuentas, ahí parece que se ponen acuerdo".

De otro lado, y en relación a las negociaciones del Presupuesto andaluz del 2019, Juan Marín ha indicado que para que su partido apoye esas cuentas "se tiene que cumplir que se ejecuten las del 2018", por eso harán balance en septiembre y si el grado de ejecución es óptimo, "nos sentaremos a hablar". "Otros están en la campaña, mirando escaños y sillones, pero ese no es nuestro trabajo", ha apostillado.

DEBATE GENERAL EN EL PARLAMENTO

De otro lado, y en vistas al debate general que se va a celebrar esta semana en el Parlamento andaluz con la comparecencia de Susana Díaz, el líder de Cs ha dicho esperar que la presidenta haga autocrítica, aunque cree que "no es el momento más apropiado" para celebrarlo, ya que el Presupuesto andaluz del 2018 a penas se puso en marcha hace unos cuatro meses.

Marín cree que hacer balance "es complicado" porque el grado de ejecución es muy corto, toda vez que cree que la jefa del Ejecutivo andaluz no va a dar explicaciones sino "justificaciones".

En lo que a Cs respecta, ha garantizado que no acuden al debate con ánimo de hacer reproches sino de hacer propuesta, con un tono constructivo y reclamándole a Susana Díaz que no hable del pasado, sino del futuro, "que es lo que nos interesa".