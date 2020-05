Marín pide que Málaga y Granada pasen a la fase 2 hoy y no esperar al lunes

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha pedido este viernes al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que Málaga y Granada pasen a la fase 2 de la desescalada hoy mismo y no esperar al lunes, para aprovechar "cuatro días que para miles de trabajadores son ingresos que desde hace tres meses no reciben".

En una entrevista en TVE Marín ha dicho que "no se entiende muy bien que si desde ayer se cumplen los requisitos no se incorporen hoy a la fase 2" y ha afirmado que "a lo mejor para el ministro cuatro días no es nada, pero para miles de empresas un fin de semana como este de calor y de gente en la playa significa trabajo".

"Le pido al ministro que no se quede solo en reconocer lo que ya sabíamos todos, que se cumplía con esos requisitos, sino que lo haga hoy mismo, porque no tiene sentido esperar hasta el lunes", ha afirmado Marín, que ha recordado que "no estaba escrito en ningún sitio que hubiera que esperar dos semanas para cambiar de fase".

Según ha explicado, la prueba estuvo en que Málaga y Granada "pasaron de fase 0 a 1 no en 14 días sino en una semana, y ahora en solo cuatro días se decide que cumplen los criterios para la 2".

"Cuando los criterios que establece el Ministerio no los respeta el ministro se producen estas situaciones de confrontaciones innecesarias", ha sentenciado el número dos del Gobierno andaluz, que ha añadido que "aquí estamos todos para trabajar en la misma línea, y no para entrar permanentemente en debates estériles".

Por otra parte, Marín ha pedido para Andalucía "el mismo trato" que el Gobierno central concede al País Vasco y Navarra al permitirles gestionar el ingreso mínimo que hoy aprueba el Consejo de Ministros y ha asegurado que desde la Junta son "conscientes" de los "condicionantes" de Pedro Sánchez para permanecer en el Gobierno, por lo que no les sorprende el acuerdo con el PNV.