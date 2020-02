Marín (PSC), sobre la posibilidad de un pacto entre PSC y JxCat: "Habrá que esperar a que los ciudadanos opinen"

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE' recogida por Europa Press, Marín no ha cerrado la puerta a esa vía, aunque ha aclarado que "de momento no se dan las circunstancias" y que todo dependerá de "la voluntad y los objetivos" de las formaciones independentistas.

Así, ha valorado positivamente el acuerdo entre PSC y JxCat en la Diputación de Barcelona. "Nadie hubiera imaginado meses antes de las elecciones ese pacto. ¿Por qué se llegó? Porque pusimos en el centro de nuestra acción a los ciudadanos", ha explicado Marín, que ha insistido en "esperar a que los ciudadanos opinen" y "no especular" sobre alianzas.

INSTA A TORRA A QUE DEJE DE PONER "LÍNEAS ROJAS"

Por otra parte, la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que "deje de poner tantas condiciones y líneas rojas" y comience a "dialogar". "Poner más problemas a los problemas existentes no es el camino", ha señalado Marín, que ha calificado como "paso positivo" el encuentro de la semana pasada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo catalán.

Respecto a la figura externa de un relator que ejerza de mediador para el diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat, Marín ha subrayado que "no es positivo mirar hacia atrás". "Dejemos de poner obstáculos al camino que se inicia", ha insistido.

Sobre el adelanto de la convocatoria electoral en Cataluña, la socialista ha asegurado que "estaría bien" que se celebrasen antes del verano y no después como reclaman algunos dirigentes independentistas. "No saber cuándo son las elecciones genera incertidumbre y no es positivo", ha añadido, para después aclarar que la decisión de la fecha corresponde a Torra.