Marín: "Estamos a un solo punto de conseguir 5 o 6 escaños" para el cambio

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha pedido hoy un último esfuerzo porque, según ha dicho, están "a un solo punto de conseguir cinco o seis escaños suficientes para llevar este cambio adelante en Andalucía".

Marín, que ha intervenido en un acto de Ciudadanos en Jaén junto a su presidente, Albert Rivera, y la cabeza de lista por esta provincia, Mónica Moreno, ha insistido en que "merece la pena el esfuerzo".

Sobre estos tres días que quedan para las elecciones del 2 de diciembre ha dicho que "vamos a dar todavía más, no el 100 % sino el 120 %, porque podemos cambiar Andalucía, podemos cambiar de una vez por todas el gobierno socialista, que solamente ha traído a Andalucía los datos, que desgraciadamente vivimos todos los días".

Concretamente en Jaén, ha señalado que Ciudadanos "está a un puñado de votos, 300, 400, 500 votos, para arrancarle un diputado más a Podemos" y convertirse "en la fuerza política que consiga este cambio que tanto están esperando".

"Si no quieren los andaluces un gobierno del partido socialista que ponga en Podemos, en Teresa Rodríguez, la economía de esta tierra, si queremos realmente que haya una posibilidad de conseguir este cambio, de ilusionar, tendremos que animar a toda la gente que está a nuestro alrededor a llenar las urnas", ha señalado Marín, que ha añadido: "Vamos a ponernos a funcionar para que el voto útil inunde las urnas de ilusión naranja".

En referencia al PP, Marín ha dicho que cree que "hace mucho tiempo que perdió el norte" y solo les interesan los votos para mantener escaños y "mantener sus estructuras y enchufados".

"Ellos quieren hacernos creer que es imposible, pues no, imposible es solamente una opinión, no hay ninguna maldición bíblica sobre los andaluces, no llevamos en el ADN el fracaso, somos gente honrada que trabajamos muy duro por sacar adelante nuestra tierra", ha asegurado.