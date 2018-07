Marisa Guerrero, víctima de ETA: "No pueden quedar impunes los atentados. Asesinar no sale gratis"

La exdelegada de Antena 3 en el País Vasco, Marisa Guerrero, ha recordado este miércoles, tras el juicio celebrado este lunes contra el acusado de intentar asesinarla, Garikoitz Aspiazu, alias 'Txeroki', la situación que vivió durante años de amenazas y extorsiones por parte de ETA, que culminaron con el envío de un paquete bomba que no abrió. "No pueden quedar impunes los atentados. Asesinar no sale gratis", ha subrayado.