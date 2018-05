Markle confirma que su padre no asistirá a su boda con el príncipe Enrique

La exactriz estadounidense Meghan Markle confirmó hoy que su padre, Thomas Markle, no asistirá a su boda con el príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II.

En un comunicado divulgado a través del palacio de Kensington, residencia oficial del príncipe Enrique, Markle indicó que su padre, que vive en México, necesita "concentrarse en su salud".

En los últimos días los medios habían conjeturado sobre la posible ausencia de Thomas Markle en la boda de este sábado en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, debido a que tenía que ser sometido a una operación de corazón.

Estaba previsto que Markle entrase del brazo de su padre en el enlace que se celebrará al mediodía en la capilla de San Jorge del citado castillo, en el condado de Berkshire.

"Con tristeza, mi padre no podrá asistir a mi boda. Siempre me he preocupado por mi padre y espero que él pueda tener el espacio que necesita para concentrarse en su salud", subraya la prometida del príncipe en la nota.

"Quisiera agradecer a todos los que han enviado mensajes generosos de apoyo. Por favor, sabed cuánto Enrique y yo esperamos compartir nuestro día especial con vosotros el sábado", añade.

El padre de la exactriz se recupera en México, según los medios, tras ser sometido a una intervención quirúrgica para implantarle tres stents (dispositivos metálicos) en las arterias.

A principios de semana, el príncipe Enrique y Meghan Markle habían pedido "comprensión" y "respeto" hacia Thomas Markle ante las conjeturas de que no viajaría a Londres.

Al parecer, el progenitor tuvo problemas de salud debido al estrés provocado por la atención mediática y después de que se publicase que había pactado unas fotos con unos "paparazzi", en las que se le veía probándose ropa para la boda y también mientras miraba imágenes de su hija con el príncipe.

El palacio de Kensington no ha indicado con quién entrará Meghan Markle al templo religioso, pero los medios apuntan a la posibilidad de que lo haga con su madre, Doria Loyce Ragland.

Mientras tanto, continúan en Windsor los preparativos de la boda, que ha generado una gran atención mediática, y se espera que el sábado acudan miles de curiosos a ver a los novios.