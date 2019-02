Marlaska defiende las detenciones por cortar el AVE en Girona y ERC denuncia "listas negras de la Policía"

El senador de ERC Joaquim Ayats ha denunciado las "listas negras de la Policía que no persiguen delitos sino la ideología". Según él, los arrestos de alcaldes y de un fotoperiodista del pasado 16 de enero fueron "desmedidos" y propios de un "peligroso Estado policial más cercano de Vox que de la democracia".

En su respuesta, Grande-Marlaska ha cuestionado la versión de ERC sobre los hechos, puntualizando que los detenidos quedaron en libertad "con cargos y a disposición del juez", que es quien tiene que valorar y concluir los hechos investigados.

"Que no haya auto judicial no quiere decir que no esté perfectamente informado", ha dicho el ministro sobre el juez que ordenó investigar el acceso "con violencia" a las vías del AVE, "impidiendo el derecho a la movilidad de otros ciudadanos".

Según el titular del Interior, las detenciones se realizaron con "absoluta proporcionalidad". Además, ha recordado que en el pasado hubo casos de alcaldes independentistas que rompieron públicamente las citaciones judiciales. "Para evitar esos conatos" se entendió que era mejor practicar las detenciones --dos de ellas por la tarde, cuando los arrestados finalizaron su asistencia a una manifestación-- y luego que quedaran todos en libertad con medidas cautelares.

Grande-Marlaska ha insistido en que ERC debe dejar que finalice la investigación judicial que, ha subrayado, "como siempre fue ajustada a derecho". En la operación policial se arrestó a los alcaldes de las poblaciones gerundenses de Verges y Celrà, además de Ernest Morel Torra, un sobrino del presidente de la Generalitat, Quim Torra.