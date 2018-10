Marlaska cree que en Cataluña hay "menos tensión" que hace un año, pese a "conatos muy graves", y felicita a los Mossos

Así ha respondido a una pregunta del secretario general del grupo de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, quien considera que, "hace un año del golpe separatista a la democracia y los comandos separatistas han ocupado la calle para impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho a circular por ella", han tomado estaciones de tren, han rodeado el Parlament, han quitado la bandera de España en instituciones, "han vejado" a jueces y fiscales, han hecho escraches en cuarteles de la Guardia Civil y "han golpeado a policías que sólo se estaban manifestando".

"Y frente a todo eso, ustedes son incapaces de decir nada --se ha quejado--. Usted ha delegado su responsabilidad en el señor Torra y esos es inaceptables. Ustedes deben hacer cumplir la ley".

Según Grande-Marlaska, el "relato" de Ciudadanos "no obedece a la realidad" porque, aunque "es muy grave lo que ocurre en Cataluña" y se han producido "conatos y hechos muy graves", a su juicio hay "menos tensión" que hace un año. "Lo acontecido no tiene nada que ver con lo hace un año", sostiene, pidiendo a la oposición "no tirar mñás gasolina al fuego".

El ministro ha defendido el dispositivo desplegado con motivo del aniversario del 1-O recordando que la misión de los policías y guardias civiles era estar allí por si eran requeridos, ya que la seguridad pública en Cataluña corresponde a los Mossos, cuya labor ha querido reconocer expresamente.

