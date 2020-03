Marlaska dice que la tortura no ha sido "habitual" en España desde 1978 y que hay compromiso con los Derechos Humanos

Marlaska ha respondido en el Pleno del Senado a una pregunta del senador autonómico por Navarra Koldo Martínez, de Geroa Bai, que ha dicho que el Estado "ha mirado para otro lado" y los partidos mayoritarios en España "no han hecho nada" en relación a la tortura. El senador ha reclamado "la verdad" sobre la situación de las víctimas del franquismo, de la Transición, del terrorismo y de la democracia, ha citado, porque no podrá haber si no "reparación ni justicia".

El ministro ha circunscrito su respuesta a la etapa democrática y ha subrayado que desde 1978 en España la tortura "no ha sido práctica habitual", que esta práctica es "incompatible con toda democracia y el Estado de Derecho" y que la Constitución Española la prohíbe expresamente. Ha añadido que España está adherida a convenios internacionales de Derechos Humanos que también la obligan.

Ha agregado que España es uno de los países cuyas Fuerzas de Seguridad tienen menos denuncias por tortura en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que hay un compromiso con salvaguardar la integridad de los ciudadanos, especialmente de los privados de libertad. "Es un tema muy serio en un Estado de Derecho como para hablar de él a la ligera", ha subrayado.