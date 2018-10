Marlaska al PP: Un acto con las víctimas sería el primer sitio al que iría

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho hoy en el Senado que si le invitaran a un acto como el de ayer para escenificar el fin de ETA con la presencia de las asociaciones de víctimas, sería "el primer sitio al que acudiría", en alusión a la ausencia de cargos institucionales del PP.

España y Francia, representadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro galo, Edouard Philippe, protagonizaron un acto en La Moncloa con una entrega simbólica de documentos incautados a ETA en el país vecino y en el que ambos reconocieron a las víctimas de la banda terrorista.

Un acto al que estaban invitados todos los presidentes vivos de la democracia, así como el jefe del ejecutivo de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García-Escudero.

Sin embargo, solo acudieron los socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que excusaron su presencia los tres dirigentes del PP mencionados y los expresidentes de este partido José María Aznar y Mariano Rajoy.

En opinión de Marlaska, se pretendió que fuera un acto institucional y no de partidos. "Se puede estar de acuerdo o no", ha añadido antes de insistir en que se cursó una invitación a todos los presidentes vivos de la democracia porque encarnan lo que es la política de lucha contra ETA y la unidad de acción de la mayoría de la fuerzas políticas.

Marlaska ha hablado a título personal y ha dicho: "Si me invitan a un acto donde están, y estuvieron, casi la integridad de las asociaciones de víctimas, nunca me plantearía no ir por ninguna circunstancia. Sería el primer sitio y el primer lugar donde acudiría".

Ha aprovechado el ministro para agradecer la asistencia al acto del lehendakari, Íñigo Urkullu, y de la consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia.