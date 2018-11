Marlaska: Solo un relato fidedigno del terrorismo evitará un cierre en falso

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sostenido hoy en el País Vasco que "solo un relato fidedigno" de lo sucedido durante casi cinco décadas de terrorismo de ETA "salvará" a la sociedad de un "cierre en falso de las heridas" provocadas por la violencia.

Grande-Marlaska ha visitado hoy el País Vasco, donde ha participado en varios actos, entre ellos un ciclo de conferencias en Bilbao sobre el reto migratorio y una visita al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, en Vitoria, que abrirá sus puertas el próximo año. También se ha desplazado a las dependencias de la Guardia Civil en la Salve y a la Jefatura Superior de Policía, ambas en la capital vizcaína.

Tras esta visita, el ministro ha reconocido que le gustaría que la unidad didáctica que está elaborando el Gobierno de España sobre el terrorismo también la tuvieran los escolares vascos en sus aulas.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Grande-Marlaska se ha referido al trabajo que está desarrollando su Ministerio y el de Educación para elaborar siete unidades sobre el terrorismo dirigidas a alumnos de ESO y Bachillerato.

La presentación de estas unidades la hizo Grande-Marlaska con la ministra de Educación y portavoz, Isabel Celaá, el pasado martes, en un momento en el que todos los partidos de Euskadi, excepto el PNV, han mostrado su disconformidad con la unidad que ha elaborado el Gobierno Vasco sobre esta cuestión, denominada Herenegun!

"Si yo he firmado una unidad didáctica, me gustaría que fuera la que también los escolares vascos tuvieran", ha recalcado el ministro, quien ha explicado que no entendería que haya una interpretación sobre lo que ocurrió con el terrorismo "distinta en Euskadi, en Extremadura, en Andalucía o en Cataluña".

Grande-Marlaska ha dicho que cualquier unidad didáctica sobre esta materia debe partir de un proceso de "reflexión" profundo y de dos "principios claros que deben consensuarse: la memoria de las víctimas y que quien hizo peores a todos fue el terrorismo de ETA".

Ha subrayado que una sociedad "que avanza necesita proteger el relato de quienes han sido víctimas en nombre de los valores que defiende la colectividad: diálogo, convivencia y democracia", y quienes "sufrieron por culpa de ETA lo hicieron por esos principios", y por ello hay una "obligación legal y moral de reivindicar su legado".

"Debemos hacerlo por las nuevas generaciones e incluso por nosotros mismos para que conozcan la verdad de su pasado y por el proyecto de convivencia, porque solo un relato fidedigno de los hechos nos salvará de un cierre en falso de las heridas en el que no haya resarcimiento ni asunción del daño ocasionado", ha añadido.

También en Vitoria, el ministro ha reconocido que el Gobierno de España no tiene "actualmente" en su agenda negociar con el Ejecutivo vasco el traspaso de la competencia en materia de prisiones.

Ha aclarado que en la agenda del Ejecutivo de Pedro Sánchez hay "muchas cuestiones, algunas más complejas y otras menos", y que, a su juicio, lo que "siempre" hay que hacer es "encarar lo que se pueda asumir en un tiempo razonable y con un consenso razonable, y no empezar con actitudes que puedan conducir a la frustración".

El Gobierno Vasco ha fijado en 37 las transferencias pendientes a la comunidad autónoma, y el Parlamento de Vitoria instó el pasado mes de junio al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que antes de seis meses presentara un calendario de trabajo para materializarlas, otorgando "un lugar destacado" a los centros penitenciarios y a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

En su conferencia de esta mañana, Grande-Marlaska ha afirmado que "el discurso supremacista del odio al inmigrante, que está en la base del auge de los partidos xenófobos de extrema derecha" en algunos países de la UE, puede afectar a los principios sobre los que se constituyó Europa y ha advertido de que en España "hay que ser cautelosos, porque existe un riesgo real" de que llegue ese discurso.