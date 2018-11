Marlaska dice que el Supremo se juega el prestigio en caso de las hipotecas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho hoy que el Tribunal Supremo se juega el prestigio al decidir la doctrina sobre si es el cliente o el banco el que debe asumir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas.

"El Supremo, al dictar esta resolución, evidentemente se va a jugar el prestigio en términos de necesidad de aplicar el ordenamiento jurídico debidamente y realizar el valor justicia", ha comentado en declaraciones a la Cope al ser preguntado por el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal que se reúne hoy para resolver esta cuestión.

El titular de Interior ha aclarado que "todos los tribunales todos los días y dictando las sentencias se juegan el prestigio en términos de aplicar lo que es el valor justicia".

Por otra parte, Grande-Marlaska ha negado que el Gobierno haya presionado a la Abogacía del Estado para que acuse a los investigados por el proceso de independencia de Cataluña por un delito de sedición y no de rebelión, castigado con más pena que el anterior.

"Hasta hace poco se hablaba siempre de la instrumentalización por parte los distintos gobiernos de la Fiscalía General del Estado por lo que no sé cómo no se valora a este Gobierno en el sentido de que ha quedado claro y evidente que ha respetado tanto el actuar de la Fiscalía -que sí acusa por rebelión- como de la Abogacía del Estado, no teniendo ambas por qué coincidir", ha comentado.

En todo caso, ha recordado que "la que tendrá que resolver definitivamente es la Sala de enjuiciamiento una vez celebrado el acto del juicio oral".