Marlaska: "Uno aguanta lo que tenga que aguantar cuando se siente querido, como lo hace el PSOE"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que "es un orgullo" para él estar al frente de este Ministerio, y ha apuntado que "uno aguanta lo que haya que aguantar cuando se siente querido, como lo hace el PSOE".

Grande Marlaska ha pronunciado esta frase durante su intervención en un acto político celebrado en el Gran Hotel Puente Colgante de Portugalete, en Vizcaya, en el ha querido arropar a la candidata a lehendakari por el PSE-EE, Idoia Mendia, después de que el pasado jueves se rechazara en el pleno del Congreso su reprobación impulsada por el PP.

En el miton, el ministro ha señalado que el PSOE es el partido "más sensato, que aporta soluciones, solidaridad y sentido común, con el que afrontar la crisis sanitaria para poder responder a la ciudadanía".

Fernando Grande-Marlaska ha destacado la importancia de las elecciones autonómicas vascas del 12 de julio y ha dado las gracias a la candidata socialista por asumir el reto de ser la primera mujer lehendakari y por "esa fuerza que demuestra todo el día".

Asimismo, ha expresado su agradecimiento a todos los militantes y simpatizantes socialistas, tras llevar dos años "intensos", en los que ha hecho campaña electoral y ha podido conocer al PSOE. "Son sus militantes y simpatizantes, mujeres y hombres preparando papeletas, sobres, entregándolo todo de primera mano. Eso tiene un partido como el PSOE de 140 años", ha destacado.

En este sentido, ha apuntado que "es un orgullo ser ministro del Interior y uno aguanta lo que haya que aguantar cuando se siente querido, como lo hace el PSOE".

Además, se ha dirigido a los militantes socialistas para decirles que no se dejen "engañar" por voces que las resten valor y ha añadido que "todo se ha trastocado un poco". "Todavía no somos todos conscientes de que nuestra vida ha cambiado, necesitará un tiempo para que reposen todas esas experiencias", ha aseverado.

A su juicio, "por eso mismo son importantes las elecciones, porque se ha demostrado cómo al Gobierno socialista siempre le ha importando la gente, no dejar a nadie atrás". "En esta crisis sanitaria se ha podido ver que habremos tenido errores, pero hemos trabajado duro y hemos tenido como objetivo todos los ciudadanos españoles", ha señalado.

En esta línea, ha instado a que "no nos engañen, aquí no se discute lo de la derecha de Pablo Casado o de Feijoó, en Euskadi tenemos cosas muy importantes de las que hablar". "El Gobierno español ya tiene presidente para muchos años, pero ahora hablamos de Euskadi, que tiene que enfrentar su futuro, con las ganas que lo hemos hecho siempre, pero con la misma fuerza", ha manifestado.

ETA

Grande-Marlas ha pedido que "no nos traigan el pasado de ETA, ese pasado de la violencia terrorista". "Claro que existen esos retazos que de esa gente que no ha comprendido que estamos en otro momento. Estamos en otro momento y en eso hemos contribuido todos, no solo los socialistas, ha contribuido toda la sociedad española en vencer al terrorismo y, evidentemente, los socialistas, tanto estando en gobiernos como en la oposición".

Respecto a las consecuencias de la pandemia, ha destacado que se ha demostrado que "necesitamos consenso, unión, ya que solos no somos nada". "Tenemos que hablar de sanidad, de seguridad, ya que, sin seguridad no se ejercitan los derechos y libertades, y hay que hablar de empleo, de economía, de desarrollo sostenible. Por eso, es importante que se vote al Partido Socialista porque ofrece soluciones, solidaridad. Lo hemos demostrado siempre que hemos estado en los gobiernos, y también mucho sentido común, que ha puesto siempre encima de la mesa", ha aseverado.

Asimismo, ha apuntado que habrá de hablar de afrontar la crisis sanitaria para poder responder a la ciudadanía. "Ha habido una sanidad solvente y unos profesionales sanitarios solventes, tendremos que intentar conseguir que el 7% del PIB sea destinado a sanidad, y una vez superado lo importante de la crisis sanitaria, invertir en asistencia primaria, en detección precoz del virus y en aislar los contagios, invertir en todos los EPIs, en investigación en sanidad, pensando en el futuro", ha dicho.

"La crisis sanitaria ha conllevado una crisis económica y sanitaria, y se ha dado repuesta desde un gobierno liderado por el PSOE. Se han aplicado los ERTEs, porque una crisis no podría conllevar que sufrieran siempre los mismos", ha indicado.

Además, ha añadido que hay que apoyar a las empresas, romper con la brecha digital y llegar a que la industria represente un mínimo del 20% del PIB y, "para eso, necesitamos inversión". "En esas cuestiones estamos y el PSE-EE tiene mucho que decir porque ha dicho mucho ya durante muchos años en Euskadi. Todo eso es lo que tenemos que mirar, Idoia es la que más sabe y mejor sabe cómo aplicarlo para Euskadi, porque tenemos propuestas, soluciones, solidaridad, un partido sensato", ha señalado.