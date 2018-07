Marlaska analizará la reclamación del PDeCAT de dotar con armas largas a Mossos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido hoy a analizar la reclamación del PDeCAT de que los Mossos d'Esquadra cuenten entre su armamento reglamentario con armas largas.

Como ya le planteara el diputado del PDeCAT Joan-Feliu Guillaumes al anterior ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, hoy el parlamentario ha reiterado a Marlaska tres de las históricas demandas al Gobierno central en relación con la policía autonómica.

La primera de ellas, el aumento de la plantilla en 500 agentes, algo que el actual titular de Interior ha dicho que ya está resuelto y que, incluso, se desbloqueó cuando aún se aplicaba en Cataluña el artículo 155 de al Constitución.

La segunda reivindicación es que se abra la posibilidad de los Mossos utilicen armas largas, sobre todo en un momento en que España se encuentra en el nivel 4 de alerta antiterrorista.

Durante su intervención, Guillaumes ha ironizado con este asunto y, en alusión a algunas informaciones que aparecieron en su día, ha señalado que no se iban a utilizar para armar a un futuro Ejército catalán.

Marlaska ha reconocido que no es un experto en armas y que no sabía si las que pide los nacionalistas dependen del Ministerio de Defensa, con el que no obstante abordará la demanda.

"Ya me enteraré y le trasladaré esa cuestión", ha dicho el ministro, que no se ha referido a la tercera demanda del PDeCAT: que la policía catalana pueda acceder a las bases de datos policiales de la Interpol y Europol.