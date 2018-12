Marlaska considera "derrotista" calificar de fracaso la estrategia de Sánchez en Cataluña

"No llegaría a esa conclusión, me parecería derrotista", ha afirmado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, negando el fracaso del Gobierno en su campaña de destensión con las instituciones catalanas.

"Los ciudadanos españoles merecen que todas las instituciones hagamos los esfuerzos máximos para garantizar los servicios públicos y que los instituciones se ocupen y preocupen de sus intereses", ha asegurado.

Marlaska ha admitido que la situación ahora en Cataluña es "distinta" con respecto a hace un mes, con los últimos altercados provocados por los CDR, aunque ha evitado valorar si es mejor o peor.

Según su punto de vista, el Gobierno tiene que mantener la estrategia de dialogar con la Generalitat, aunque advierte que para el consenso "se necesita voluntad de ambas partes". "Lo importante es el final del camino. Partimos del disenso para llegar al consenso, pero hay que tener voluntad", ha explicado.

NO VE "VOLUNTAD REAL" EN LA VÍA ESLOVENA

De todas formas, el ministro socialista ha desligado el aviso emitido a la Generalitat de la apuesta que hizo su presidente, Quim Torra, por la vía eslovena a la independencia. "No hemos actuado por unas manifestaciones, que no comparto, si no por los hechos", ha reiterado.

Sobre la vía eslovena, ha asegurado que es "preocupante", aunque considera que sería más preocupante si la declaración fuera acompañada de una "voluntad real", que por el momento descarta, de optar por ese camino. "Estoy convencido que eso no es verdad", ha señalado el titular de Interior.