Marlaska niega descoordinación sobre el traspaso de prisiones al País Vasco: "No está en la agenda inmediata"

Marlaska responde de esta forma en una entrevista conjunta con El Correo y El Diario Vasco, recogida por Europa Press, en la que se le pregunta si se siente desautorizado tras las quejas del lehendakari, Iñigo Urkullu, y la intervención del pasado viernes en el Consejo de Ministros de la Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

"No me siento desautorizado porque no lo he sido. El presidente del Gobierno y el lehendakari acordaron abordar todas las transferencias pendientes y dejar para el final las más complejas para así poder avanzar. Es el caso de la de Prisiones, que no está en la agenda inmediata, pero sí otras que son menos complicadas. Pero Prisiones está en el acuerdo", explica Marlaska.

El titular del Interior dice que "en absoluto" hay descoordinación en el Gobierno y que es la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, es quien coordina el calendario con la treintena de traspasos pendientes, según reclama el PNV de acuerdo al Estatuto de Gernika. Además de prisiones, el Gobierno vasco reclama también la Seguridad Social.

"Lo importante es consensuar un calendario y poder llegar a acuerdos en competencias que están pendientes desde 1980", ha enfatizado el ministro, que insiste en que se abordarán "todas las transferencias".

A la ministra Portavoz se le preguntó el pasado viernes sobre las diferencias de criterio entre el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Este último señaló el jueves de visita oficial en el País Vasco que la gestión de prisiones "no está en la agenda" del Gobierno de Pedro Sánchez "actualmente", abogando por afrontar los traspasos competenciales en los que exista un consenso "razonable" para evitar "frustraciones".

Urkullu respondió que las declaraciones de Grande-Marlaska "no se corresponden" ni con las conversaciones que el lehendakari ha mantenido con el presidente Pedro Sánchez, ni con el acuerdo de gobierno entre PNV y PSE en el País Vasco.

"Tras siete años, el Gobierno de España en esta última negociación ha mostrado una actitud para el acuerdo y la negociación" que, que según indicó Urkullu, el Gobierno Vasco "agradece". La Comisión Mixta de Transferencias se reúne este 26 de noviembre en Bilbao para oficializar los traspasos a Euskadi del tramo de la autopista AP-1, entre Armiñón y Burgos, así como las líneas de ferrocarril de mercancías Alonsotegi-Barakaldo y Bilbao-Basauri.