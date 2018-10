Marlaska defiende el "encomiable trabajo" de los Mossos este 1-O y dice desconocer si el dispositivo era adecuado o no

En una rueda de prensa en el Ministerio del Interior, Grande-Marlaska ha argumentado que a los Mossos debe evaluárseles por "las previsiones y lo que era factible" y no por "el resultado final", de la misma manera que un conductor que circula a 250 kilómetros por hora puede no tener un accidente, mientras que uno que lo hace a 50 kilómetros por hora sí.

"Los hechos no se analizan por los resultados. Eso es muy fácil", ha insistido tras ser preguntado sobre los grupos de ciudadanos encapuchados que aporrearon las puertas del Parlamento catalán y trataron de asaltarlo.

El ministro ha apuntado que no conoce las previsiones que manejaban los Mossos d'Esquadra y que por ello no puede concluir si el dispositivo era "adecuado o no", sin embargo, ha insistido en que los agentes actuaron "en términos de profesionalidad y necesidad", "con proporcionalidad y seguridad".

Asimismo, ha afirmado que desde Interior se mantuvo en todo momento la cooperación por si "se necesitaba auxilio". "Estamos trabajando de forma eficaz, teniendo ellos la responsabilidad primera, pero nosotros en parámetros de colaboración y cooperación", ha garantizado, y ha agregado que "a ningún ciudadano le gusta ver conatos de violencia en el Parlamento, ni en la calle ni en ningún sitio".