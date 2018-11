Marlaska invita a no dar un "altavoz excesivo" a los ataques de Arran contra el juez Llarena y la Policía

"Preocupación importante no hay; no quiere decir que no existe una ocupación en garantizar un espacio para que todos ejerzan sus derechos y libertades", ha asegurado Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, ha elogiado la coordinación "absolutamente correcta" con los Mossos d'Esquadra y ha pedido que no se dé "un altavoz excesivo a este tipo de conductas", puntualizando con en esto no quiere pedir que se "oculten".

El titular del Interior ha hablado de que contra estos "sucesos que desgraciadamente acontecen" existe una "respuesta y persecución", poniendo de ejemplo la detención esta semana de dos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por los altercados violentos que protagonizaron en una manifestación el 29 de septiembre en Barcelona de Jusapol, la plataforma que agrupa a policías y guardias civiles para reclamar la equiparación salarial.

"Creo que podemos generar la confianza necesaria", ha dicho en alusión a estas detenciones, subrayando que desde el Gobierno se trabaja "para dar y generar seguridad" y que la coordinación con los Mossos es "ejemplar". "La seguridad está garantiza y hay seguimiento continuo", ha enfatizado, añadiendo que el Gobierno lo que quiere es "garantizar un espacio para que todos ejerzan sus derechos y libertades".

Tras el ataque contra la casa en Sant Cugat del Vallés del juez Pablo Llarena, fuentes del Ministerio del Interior informaron de que se revisarían los protocolos de seguridad. Los Mossos anunciaron que habían abierto una investigación para identificar a los autores, al igual que ha hecho la Policía Nacional tras el llevado a cabo contra su comisaría en Terrassa.