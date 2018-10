Marlaska: Hubo fotos manipuladas en 1-O pero no resta gravedad a los hechos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado hoy que se difundieron fotos manipuladas que no se correspondían con los acontecimientos ocurridos en el referéndum ilegal del 1-O en 2017 en Cataluña, aunque ha reconocido que ello no resta gravedad a unos hechos que "no nos gusta ver a ningún ciudadano de bien".

Marlaska ha hecho estas manifestaciones en el Pleno del Senado en respuesta a la parlamentaria del ERC Mirella Cortés sobre las declaraciones de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, quien señaló que el anterior Ejecutivo "no acertó" al querer frenar las votaciones del 1-O con una intervención policial que "proyectó imágenes muy penosas, muchas de ellas falsas" y que "dañó gravemente la reputación española".

Según el titular de Interior, Celaá se refería a fotos falsas que se difundieron y de lo que dieron cuenta los medios de comunicación, pero ha lamentado los incidentes ocurridos, que a nadie le gusta ver.

Como tampoco les gustan a los ciudadanos las imágenes de los ataques en el 1-O de este año a la sede del Parlamento catalán, ha dicho Marlaska, antes de volver a resaltar el buen trabajo de los Mossos d'Esquadra en esa ocasión, como también el del Cuerpo Nacional de Policía, que no tuvo que actuar pero estuvo allí para ayudar en caso necesario.

En la misma sesión de control el ministro ha respondido a una pregunta del senador socialista Francisco González Cabaña sobre la evolución de la plantilla de la Policía Nacional y ha dicho que entre 2012 y junio de 2018 -periodo de gobierno del PP- este cuerpo había perdido 7.048 agentes, lo que ha afectado al trabajo de las diferentes unidades.

Asimismo, ha anunciado que se trabaja ya para que la tasa de reposición de efectivos en las ofertas de empleo sea del 115 por ciento.