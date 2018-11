Marlaska: Me gusta tener continuidad en un sitio para demostrar lo que valgo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ironizado hoy sobre la posibilidad de encabezar la lista del PSOE a la Alcaldía de Madrid y ha dicho que a él le gusta tener continuidad en un sitio para poder demostrar lo que vale.

Marlaska ha manifestado esto en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo francés, Christophe Castaner, al ser preguntado sobre su posible candidatura en las elecciones municipales del mayo, como se ha especulado desde algunos sectores.

"Me gusta tener una posibilidad real de un trabajo continuo en un sitio para poder demostrar todo lo que valgo. Entiéndalo bien y con la ironía concreta", ha respondido el ministro.

No obstante, ha reconocido que ya no es un técnico en un Gobierno socialista, como dijo en su toma de posesión, porque ya no se protege, ha "tirado la muralla" y ahora es "un político en un Gobierno socialista".