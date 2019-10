Marlaska cifra en 10.000 los manifestantes que bloquearon ayer el aeropuerto de El Prat

En una entrevista en LaSexta, recogida por Europa Press, el ministro ha avanzado que los cálculos de Interior sitúan en 10.000 las personas que participaron en el bloqueo del aeropuerto barcelonés.

Marlaska considera que la acción en el aeropuerto es un derecho "abusivo" de manifestación que quebranta la libertad de movilidad terceros y ha avisado que El Prat se trata de una "infraestructura crítica" por todos los intereses que convergen.

Sobre las expresiones de agradecimiento del president, Quim Torra, a las movilizaciones en El Prat, Marlaska ha asegurado que quiere pensar que pone en valor el derecho de manifestación y de crítica a la sentencia y no el hecho de que se bloqueara el aeropuerto. "No me parecería asumible en el máximo representante del Estado en la comunidad autónoma de Cataluña", ha insistido.

Con respecto a la petición de Pablo Casado de recuperar el delito de rebelión impropia, que permaneció vigente hasta 1995 y que daría respuesta a la proclamación de la independencia sin necesidad del uso de la violencia, Marlaska ha señalado que estas cuestiones hay que "estudiarlas y reflexionar tranquilamente", avisando de que la iniciativa de Casado es "un poco lo contrario".