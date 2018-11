Marlaska sobre pintadas de Arran: la coordinación con los Mossos es ejemplar

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado hoy, en relación a las pintadas de Arran, organización juvenil vinculada a la CUP, en el domicilio del juez Pablo Llarena, que la coordinación con los Mossos d'Esquadra es "ejemplar" y "la seguridad está garantizada".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Grande-Marlaska ha asegurado que "no hay una preocupación importante" del Gobierno por este asunto, "lo que no quiere decir que no exista una ocupación para garantizar un espacio en el que todos ejerzan sus derechos y libertades".

El titular de Interior ha insistido en que la coordinación entre el cuerpo de Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos es "absolutamente correcta y adecuada".

Ha comentado que las medidas de prevención y persecución de estos hechos están puestas en marcha y, por tanto, "se puede generar la necesaria confianza".

"Prueba de ello es que esta semana fueron detenidas dos de las personas a las que se imputa esta agresión" ha añadido.

El ministro también ha pedido que no se dé "un altavoz excesivo" a estas conductas, "lo que no quiere decir ocultamiento, pero todo debe estar en su justo medio".