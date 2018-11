Marlaska responde con un "yo soy ministro" al preguntarle la prensa si se ve como candidato a la Alcaldía de Madrid

Marlaska ha atendido a la prensa al término de la sesión de control en el Senado. Después de asegurar que no cree que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre Arnaldo Otegi ponga en entredicho a la Justicia española, la prensa le ha abordado para preguntarle sobre su posible candidatura al Ayuntamiento de Madrid.

El titular del Interior ya abandonaba la Cámara Alta cuando le hicieron esta segunda pregunta, por lo que su respuesta ha sido escueta: "Yo soy ministro".

Previamente, Marlaska ha defendido la gestión de su departamento tanto en política penitenciaria como en inmigración, así como subrayado su apuesta por el diálogo con los funcionarios adscritos al Ministerio.

También se ha referido a la polémica por la manifestación del pasado domingo en apoyo a la Guardia Civil en Alsasua, donde se vivieron momentos de tensión ante la protesta e insultos protagonizados por grupos de radicales.

"No utilicen a las víctimas, no utilicen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha dicho en alusión a las críticas del PP por sus palabras en las que cuestionaba la manifestación. "Alguna asociación les dijo ayer que no hacía falta que les defendieran, que hay que defenderles todos los días y no con palabras vacuas y discursos vacío", ha dicho.