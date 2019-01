Marlaska, preocupado por "la radicalización" que supone el pacto PP y Vox

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado hoy su "preocupación" por la "radicalización que ha representado" el pacto suscrito entre el PP y Vox para investir al popular Juanma Moreno como nuevo presidente de la Junta de Andalucía.

En declaraciones a los periodistas en Priego de Córdoba, el ministro ha expresado su inquietud por los "eufemismos", pero sobre todo por la "radicalización" que ha supuesto dicho pacto.

Ha considerado que en "muchas cuestiones" del acuerdo rubricado, y del que "es cómplice Ciudadanos", los términos esconden "muchos eufemismos" y se ha preguntado "qué es eso de la Consejería de la Familia".

En este sentido, ha argumentado que no cree que se hable sobre la "pluralidad y la diversidad" ni de que se "proteja a cada uno dentro de su autonomía personal para que pueda desarrollarse y crecer" en el ámbito personal.

"Estas cuestiones son las que me preocupan y me parece una regresión", ha subrayado el ministro, quien ha asegurado que el Gobierno estará "vigilante" para evitar que se coarten derechos de "las mujeres, de las minorías y de todos los ciudadanos", algo con lo que no se puede "jugar" y que supondría "volver a un mundo en blanco y negro".

Sobre inmigración, el ministro ha recordado que todos los "datos" los tiene su Ministerio, ya que "todo inmigrante" que llega a España de forma irregular, como ocurre en la zona de Andalucía, es identificado por "parámetros de seguridad".