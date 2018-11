Marlaska vincula la subida salarial de los funcionarios de Prisiones a que haya Presupuestos en 2019

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha vinculado hoy la subida salarial de los funcionarios de Prisiones, que piden una equiparación con la de los funcionarios de prisiones de Cataluña, a que haya Presupuestos Generales del Estado para 2019 y ha reclamado a los partidos políticos que apoyen las cuentas públicas para hacerlo posible.

Así se ha pronunciado durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, donde ha destacado que desde la Secretaría de Estado y la Secretaría General de Prisiones se ha dialogado desde el principio y ha añadido que los propios sindicatos de Prisiones aseguraron que era la primera vez que un ministro hacía referencia a ellos en la toma de posesión.

El titular de Interior ha recordado que desde su Ministerio se han puesto medidas encima de la mesa como más empleo público y más protección para los funcionarios. Pero en cuando al ámbito económico, ha señalado que están "intentado hacer todo lo posible".

"Haremos todo lo posible pero también necesitamos que todos los partidos" apoyen los Presupuestos, ha apuntado y acto seguido ha recordado que las cuentas públicas para 2019 incluyen 6.000 millones más de gasto que darían margen para realizar esa subida.

Por ello, ha insistido que para lograr una "retribución más razonable" se necesita que "los partidos que también están a favor den ese pasito para tener unas cuentas factibles y harían más factible el propósito final".

En cuanto a la pregunta de si estaría dispuesto a ceder la competencia de Prisiones al País Vasco si el PNV lo pide para apoyar los Presupuestos Generales del Estado, Marlaska ha precisado que no tiene conocimiento de directo de que "haya una voluntad real del PNV de asumir la competencia de Prisiones". "Como no tengo en el horizonte esa previsión, no puedo decir nada más", ha puntualizado.