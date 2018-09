Marlaska dice que la situación política y judicial en Cataluña tiene "ir por caminos distintos" y "no cruzarse nunca"

Así lo ha manifestado Grande-Marlaska en una entrevista publicada por El País, en la que ha hecho hincapié en que en Cataluña "hay una situación política que resolver" y que hay que generar un "ambiente de tranquilidad, siempre dentro del marco constitucional", y después "dar satisfacción al conjunto de los involucrados".

Sin embargo, ha matizado que "si hay hechos de naturaleza delictiva, eso corresponde a la justicia". "Cada cosa tiene su ámbito de actuación", ha precisado el responsable de Interior, al tiempo que ha subrayado si hay o no delito de rebelión en el procès lo "tiene que decidir el tribunal competente".

Respecto a la previsión de seguridad ante el próximo 1-O, el ministro ha asegurado que los Mossos d'Esquadra "tienen la competencia en materia de seguridad pública" y que su confianza en ellos "es máxima". "Nosotros vamos a estar con el ánimo de colaborar si surge algún incidente. La gente quiere sosiego", ha dicho.

Por otro lado, Grande-Marlaska ha afirmado que no se sitió ofendido por las grabaciones en las que, en una conversación privada, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, supuestamente se refiere a él como "maricón".

"Lo importante son los hechos y las actitudes, y en ese sentido, y conociendo a mi compañera desde hace mucho tiempo, he de decir que no me sentí ofendido", ha explicado.