Marlaska ve menos tensión en Cataluña y pide no echar "más gasolina al fuego"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado hoy que hay "menos tensión" en Cataluña con respecto al año pasado, pese a la existencia de "algunos conatos muy graves" como los del aniversario del 1-O, y ha reclamado no echar "más gasolina al fuego".

Maralsaka ha respondido así a la pregunta que le ha formulado en el pleno del Congreso el diputado de Cs Miguel Gutiérrez acerca de las "revueltas" registradas en Cataluña durante la conmemoración del 1-O, como el momento en que los manifestantes rodearon el Parlament, "impidiendo a los diputados poder circular y salir con libertad".

Ante la acusación de "dejación de funciones en relación a las libertades de los ciudadanos en Cataluña", el ministro le ha reprochado que su relato "no obedece a la realidad" y ha considerado que ahora hay "menos tensión que cuando ustedes gobernaban con el PP", pese a esos conatos "muy graves" en el aniversario del 1-O.

Ha lamentado en este sentido que nadie haya reconocido el trabajo de los Mossos d'Esquadra ese día y ha destacado que el Ministerio del Interior sí reconoce esa labor "dentro de la dificultad" y que permitió garantizar que esos hechos "no tuvieran continuidad" y se pudiera restablecer la convivencia en el espacio público.

"Depende de nosotros no echar más gasolina al fuego", ha expuesto Grande Marlaska, al señalar que en el Ministerio "sabíamos lo que podía acontecer" teniendo en cuenta "lo que pasó el pasado año cuando ustedes gobernaban con el PP" y ha sostenido que la respuesta en esta ocasión ha sido "eficaz y eficiente en términos de legalidad".

Al diputado de Cs le ha parecido "inaceptable" que todos los hechos que le había resumido en su pregunta "sean asumidos por su Gobierno".

En ese sentido, le ha recordado la frase de "las calles no pueden ser monopolizadas" que pronunció en su día el ministro para espetarle: "y eso es lo que está pasando, usted ha delegado en Torra cuando lo que tiene que hacer es hacer cumplir la ley en Cataluña y en todo el territorio nacional".

"No he dicho el término asumible", ha respondido enfadado Grande-Marlaska dirigiéndose al diputado. "Bueno, lo he dicho o no lo he dicho, sea un poco más honesto, el hecho de garantizar un espacio publico es para mi tan serio como para todos los ciudadanos", ha logrado decir el ministro antes de que se le agotara el tiempo.