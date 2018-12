Marlaska descarta el móvil terrorista en el incidente de ayer en la Sagrada Familia

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado el móvil terrorista en el incidente protagonizado ayer por un militar francés que intentó entrar en la Sagrada Familia de Barcelona con diversos cargadores de pistola y ha señalado que las explicaciones que ofreció son "muy verosímiles".

Así lo ha dicho hoy el ministro del Interior en una entrevista en RNE en la que también ha reconocido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentran en una "alerta constante" ante la amenaza del terrorismo yihadista que ha calificado, no obstante, de "problema controlado" gracias a las fuerzas de seguridad y a una "cooperación internacional de primer nivel".

Ha recordado que desde el año 2015 España se encuentra en un nivel de alerta antiterrorista 4, pero que en fechas navideñas, en las que hay aglomeraciones de personas en determinados sitios, la seguridad se refuerza.

Grande-Marlaska ha sido preguntado por la polémica en Navarra tras la instalación en Pamplona de una celda que pretende simular las condiciones ne las que viven los presos etarras.

El ministro del Interior ha advertido de que para limitar la libertad de expresión artística tienen que existir unos supuestos muy evidentes y no haber discusión alguna sobre la vulneración de otros derechos.

"La libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de producción artística no es sólo ver aquello que nos gusta y agrada, que no discutimos, sino también tener que encarar aquello que no nos gusta, que nos disgusta y hay que tener muy claro si esas conductas se extralimitan o no se extralimitan", ha subrayado.

Porque de no hacerlo -ha continuado- "podríamos estar causando un resultado no compatible con el Estado de Derecho".

Sobre la situación del exministro y expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, en prisión provisional e ingresado en el Hospital La Fe por complicaciones en su estado de salud a raíz de la leucemia que padece, Grande-Marlaska ha recordado que se ha establecido un nuevo protocolo que objetiva el elemento de la humanidad en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, pero siempre con un control judicial.

Así, en el caso de Zaplana, ha explicado que será la juez de instrucción competente en la investigación de los hechos imputados quien debe resolver sobre su situación.

Grande-Marlaska ha hablado también del conflicto salarial con los funcionarios de prisiones y se ha mostrado dispuesto a negociar "pero dentro de las posibilidades reales de actuación".

En cuanto a las relaciones con el Gobierno catalán, el titular de Interior se ha referido a la celebración del Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre en Barcelona "donde se materializó una coordinación encomiable" entre Mossos d'esquadra, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado y Guardia Urbana de Barcelona.