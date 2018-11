Marlaska: El traspaso de prisiones a Euskadi no está en la agenda inmediata

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha precisado que el traspaso de la competencia de prisiones a Euskadi "no está en la agenda inmediata", aunque sí está incluido en los acuerdos alcanzados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Tras las diferentes voces que en los últimos días se han manifestado sobre esta transferencia, Grande-Marlaska afirma en una entrevista que publica hoy el diario El Correo que Sánchez y Urkullu "acordaron abordar todas las transferencias pendientes y dejar para el final las más complejas para así poder avanzar", lo cual "es el caso de prisiones, que no está en la agenda inmediata".

Sí están en esa agenda inmediata, añade el ministro, otras transferencias "que son menos complicadas". "Pero prisiones está en el acuerdo", agrega Marlaska.

Ciudadanos ha solicitado la comparecencia urgente de Grande-Marlaska para que explique cómo se están desarrollando las negociaciones para la transferencia de competencias de prisiones al País Vasco.

El ministro dijo el jueves en Vitoria que "actualmente no está en la agenda" del Gobierno el traspaso de la competencia. Al día siguiente, el lehendakari aseguró que esas palabras "no se corresponden con lo hablado" entre él y el presidente Sánchez.

También el viernes, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, precisó que para llegar a cualquier transferencia hay que alcanzar un consenso previo entre las administraciones.

En la entrevista de hoy, Grande-Marlaska dice que no se siente desautorizado por estas palabras de Celaá. "Porque no lo he sido", asegura.

Sobre si hay conversaciones o no sobre prisiones, el ministro indica que es la titular de Política Territorial la que coordina las conversaciones, aunque añade que "lo importante es consensuar un calendario y poder llegar a acuerdos de competencias que están pendientes desde 1980".

En cuanto si el calendario será posible, Grande-Marlaska señala que "en eso se está trabajando", recuerda que mañana se celebra una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias e insiste en que el acuerdo entre Sánchez y Urkullu es "abordar todas las transferencias".

Respecto de los presos de ETA, señala que desde que llegó al Ministerio se ha trasladado a once reclusos a Euskadi, y remarca que se trata de "traslados".

"Acercamiento es volver a cuando existía la dispersión, como si fuera un premio. Y esto no es un premio, es cumplir la ley. No es ningún beneficio penitenciario", subraya.

"Son las juntas de tratamiento las que piden la progresión de grado. La única indicación que se ha dado es que ya no hay dispersión", concreta el ministro.

Marlaska insiste en que se están utilizando "criterios legales" y que si fuera un "tema político" se habría trasladado a treinta presos "de golpe".

Demanda "una autocrítica mucho mayor" de los reclusos de la banda terrorista. "Pero que pidan perdón es para obtener beneficios penitenciarios. El traslado no lo es. No confundamos", puntualiza.