Maroto (PP) dice que el pacto con ERC incluye referéndum de independencia: "Tiene cogido a Sánchez en su debilidad"

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, está convencido de que el acuerdo que el PSOE ha alcanzado con ERC incluye un referéndum de independencia en Cataluña y ha recalcado que los independentistas y los nacionalistas tienen "cogido en su debilidad" al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez.

Maroto ha urgido a Sánchez a "dar la cara" a los españoles de "la traición" que, a su juicio, está "haciendo a España". Además, ha señalado que los "socialistas de buena fe" están "indignados" por lo que está sucediendo y debe dar explicaciones cuanto antes.

"El Partido Popular va a ser el partido que haga difícil la traición de Sánchez a España. Se necesitan mayorías sólidas en el Congreso y en el Senado y el PP será el contrapeso", ha manifestado Maroto en sendas entrevistas en Onda Cero y Telecinco, que ha recogido Europa Press.

"EL REFERÉNDUM ES LO ACORDADO"

Maroto ha afirmado que el "referéndum es lo acordado", dado que, según su argumentación, se está negociando con una parte del "independentismo más recalcitrante" y, por lo tanto, "o se pone lo que ellos quieren o simplemente no hay acuerdo".

"Con un independentismo dividido en dos como sucede en Cataluña, le puedo asegurar que el partido independentista que se siente ahí no va a firmar un acuerdo que no consista en la independencia", ha enfatizado, para añadir que si Sánchez no dice lo contrario, el acuerdo que se someterá a votación "habla de independencia". "Es algo tan obvio que hasta el más alejado de la política catalana puede comprender", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que los independentistas "no se han visto en otra en su vida y tienen cogido a Sánchez en su debilidad". Y si ERC, ha proseguido, tiene "como tótem del independentismo el referéndum, está claro que no habrá acuerdo si no se incluye eso", ha manifestado.

"Lo que estamos viendo es algo fuera de toda lógica. El Gobierno de España es el que está aplaudiendo Otegi desde Bildu, el que aplaude Rufián desde ERC y es el que quiere Pablo Iglesias. De ellos depende el futuro gobierno de España", ha lamentado.

"ENVOLVER LA INVESTIDURA ENTRE LOS PAQUETES DE REYES"

Maroto ha emplazado a Sánchez a dar explicaciones sobre lo que ha pactado con independentistas y nacionalistas porque lo que se conoce hasta ahora, ha dicho, es por los medios de comunicación o por filtraciones de ERC. "Si Sánchez no da la cara de forma inmediata está cometiendo una alta traición a España. Tenemos que conocer los términos del acuerdo para ver las consecuencias", ha resaltado.

En cuanto a la fecha elegida por Sánchez para el debate investidura (4, 5 y 7 de enero), Maroto ha indicado que "forma parte de la estrategia" del presidente en funciones. "El mismo día nos dijo lo que iba a hacer con el PNV y con Podemos, pero trató de ocultar el acuerdo con ERC. Y ahora quiere envolver la investidura entre los paquetes de Reyes", ha agregado.

Tras asegurar que Sánchez está haciendo "las mismas alianzas" que en la moción de censura, ha subrayado que el PP no puede participar en un gobierno de Sánchez con Podemos y los independentistas, nien un acuerdo que habla de subir impuestos o de derogar las reformas de los gobierno de Rajoy.