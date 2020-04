Maroto (PP) acusa al Gobierno de no sumar a "miles" de fallecidos por el virus y exige datos "reales"

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha acusado al Gobierno de dejar fuera de la cifra de muertos por coronavirus a "miles y miles" de personas que según ha dicho están falleciendo por la enfermedad, pero sin que se les realice la prueba que confirme la infección porque no hay tests suficientes, y ha puesto como ejemplo a quienes fallecen en residencias de mayores. Maroto ha exigido los datos "reales" para que los ciudadanos conozcan la expansión de la pandemia en España.

"Que los ancianos que fallecen en residencias no computen para el Gobierno porque no le dio tiempo de hacerles el test es miserable", ha dicho el portavoz en rueda de prensa, en la que ha añadido que "las mentiras tienen las patas cortas" y que se acabarán por conocer las cifras. El PP ha pedido información de muertos de los últimos años en los Registros Civiles para comparar.

Maroto ha explicado que las personas atendidas por los servicios sanitarios son clasificadas como casos descartados de coronavirus, casos posibles, probables y positivos, pero que sólo estos últimos son incluidos en las estadísticas si fallecen porque se les ha realizado un test. En el grupo de probables son incluidas personas con neumonías compatibles con coronavirus, pero que si mueren no computan como víctimas de la pandemia.

"No sé qué intención tiene el Gobierno. Lo que nos preocupa es que los españoles no puedan tener los datos reales de cómo la pandemia afecta al país", ha dicho el portavoz en rueda de prensa. Maroto ha subrayado que insistir en que los datos que da el Ejecutivo están bien es "engañar", pero también se ha mostrado en contra de "alarmar diciendo que esto tiene un fin oculto o espúreo, eso tampoco".

SIN DEBATE EN EL SENADO

El portavoz ha asegurado que esta cuestión podría ser debatida en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado si se le pusiera fecha, cosa que de momento no va a ocurrir porque la Comisión ha dejado la decisión para el jueves de la semana que viene. Se quiere tener para ese día un informe de los letrados sobre cómo permitir la participación telemática de senadores o consejeros autonómicos.

Javier Maroto ha acusado al PSOE de demorar esta sesión a pesar de que fue aprobada por la Mesa del Senado con los votos a favor de PP y PNV, que suman mayoría en ese órgano, y el voto en contra de los socialistas. Su celebración "es más importante que nunca" para que se puedan debatir sobre el sistema de cómputo de fallecidos impuesto por el Ejecutivo, ha insistido. Los españoles, ha sentenciado, "no se merecen un Gobierno que trata de camuflar las cifras".

Además, ha acusado al PSOE y al Gobierno de querer "silenciar" al Senado por no convocar esta comisión ya y por no convocar Plenos de control al Gobierno en esta Cámara. El PP solicitó celebrar hoy una Junta de Portavoces para volver a discutir este asunto pero la presidenta, Pilar LLop, ha decidido mantener la Junta ya prevista para el día 14.

En su opinión, el Gobierno acude al Congreso porque no le queda otro remedio ya que debe convalidar los decretos que aprueba, pero no quiere comparecer donde podría hacerlo voluntariamente, en el Senado, ha dicho Maroto. "Es vetar y silenciar al Senado. Es una tomadura de pelo. No vamos a permitir que se amordace la democracia", ha agregado.