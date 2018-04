Maroto (PP) rechaza que PSOE lidere en la Comunidad de Madrid "un proyecto basado en la presión al otro y el no es no"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha afirmado que "no se puede construir un proyecto basado siempre en la presión al otro y en el 'no es no", tras ser preguntado por la posibilidad de que el PSOE lidere en la Comunidad de Madrid un Ejecutivo si prospera una moción de censura con Ángel Gabilondo como candidato.