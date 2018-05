Maroto (PP) recuerda a Cs que si Puigdemont no es presidente es gracias a los recursos de Rajoy ante el TC

En declaraciones a Europa Press en el II Foro sobre Violencia de Género de La Razón, Maroto ha dicho que quería resaltar el "dato cierto" de que si el "prófugo" Carles Puigdemont no es presidente de la Generalitat "solo es debido a los recursos que el Gobierno de España ha interpuesto al Tribunal Constitucional. "Esa es la única razón por la que no es presidente. Todo lo demás son declaraciones", ha apostillado.

En este sentido, Maroto ha pedido aprender la "moraleja" porque "una cosa son las palabras y los titulares" y "otra los hechos" y "las decisiones" que hay que tomar con "calma y consenso". "Creo que es mucho más útil lo segundo", ha apostillado.

Por otra parte, el vicesecretario del PP no ha querido entrar a comentar la decisión de la Justicia belga rechazando entregar a España a los exconsellers Tomi Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig por un defecto de forma en la orden de detención y entrega emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. "No conocía ese extremo. Y no quiero pronunciarme sobre algo que no conozco", ha agregado.