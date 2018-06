Maroto (PP) cree que Sánchez actúa "por impulso y buscando la foto" con la acogida en España del Aquarius

"Creo que los ciudadanos nos exigen a los gobernantes actuar no como individuos, no como familias, no como personas con sus sentimientos (..) Nos piden a los gobernantes que tengamos un plan, una estrategia, una posición global y por tanto, las pregunta que nos surge es si el presidente Sánchez actúa a modo individual, a modo de impulsos o tiene realmente un plan", ha señalado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

En su opinión, "lo más llamativo" es que finalmente, los migrantes del Aquarius serán trasladados a España con apoyo de la marina italiana, así que Italia "pone efectivos para sacar a los inmigrantes de sus costas o del propio país y trasladarlos fuera, de modo que el mensaje es muy evidente".

"Si el Gobierno de Italia es capaz en este ámbito, decide que los 120.000 inmigrantes que vienen al año, 200 Aquarius al año, los van a trasladar a España ¿Qué va a hacer Sánchez? Y si mañana hay una crisis en la valla de Melilla, ¿Qué va a hacer? ¿Va a levantar la vaya o cuál es el plan?", ha planteado.

"Tenemos que saber esto porque estamos ante una situación en Europa en la que las crisis migratorias son un debate popular y de gobierno de primer orden y tiene que tener una estrategia", ha apuntado.

Maroto defiende que "hay que actuar de forma coordinada en Europa, no tomar decisiones de forma aislada" ni "a título particular" e incide en que "a los gobernantes se les mide por un plan que sea efectivo y resolutivo". En este caso, ese plan debe ser a su juicio "conjunto de toda la Unión Europea".