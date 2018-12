Maroto: PP es el único partido que defiende sin complejos la unidad de España

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha subrayado hoy que su partido es el único que defiende la unidad del país "sin complejos", frente a otras fuerzas, en alusión a Cs y Vox, que "se golpean el pecho con la palabra España pero no pueden explicar sus contradicciones".

Maroto ha intervenido en un acto con militantes y afiliados del PP de la localidad madrileña de Arroyomolinos, en el que también han participado el secretario de Política Local, Antonio González Terol, y la secretaria de Comunicación, Isabel Díaz Ayuso.

Tras declararse "orgulloso" de que el presidente del PP, Pablo Casado, haya decidido "decir las cosas como son, sin complejos, sin pelos en la lengua", Maroto ha apostillado: "Si dice que el PP ha vuelto, es porque el PP ha vuelto".

Del mismo modo, ha defendido la bandera española y ha insistido en que el PP es el único partido que la avala sin complejos, frente a otras fuerzas que "se golpean el pecho con la palabra España pero después no pueden explicar sus contradicciones", en alusión implícita a Ciudadanos o Vox.

El "nuevo PP", a su entender, es el único partido que "puede de verdad defender sin complejos la unidad de España", porque "otros ya han pactado que sí a la investidura de (Pedro) Sánchez o (Susana) Díaz con el mismo PSOE que gobierna con independentistas", mientras que los socios europeos de Vox -al que no ha citado explícitamente- "se ponen lacitos amarillos", dan cobertura a Carles Puigdemont y dicen que un referéndum de independencia es legal.

"Nosotros, sin complejos, mirando para atrás y reflexionando sobre algunas cosas que se podían haber hecho mejor, sin ningún tipo de recelo para explicar y defender lo que creemos, decimos en alto: nuestro partido es el partido que defiende la unidad de España sin complejos y sin contradicciones", ha proclamado.

Aprovechando ese momento, ha querido hacer también una reflexión, en el sentido de que "para poder transmitir ilusión uno necesita ser creíble".

"Para ganar la confianza tenemos que hacer muchas cosas, pero una de ellas no es una opción (...) La limpieza y honestidad de nuestros cargos públicos no es una opción, es una obligación. Y el que no cumpla esa regla, fuera, sea esa persona la persona que sea", ha zanjado.

Según su número tres, el PP tiene "muchísimas cosas buenas que explicar" de las que ha hecho y otras cosas "para hacer autocrítica y ser humilde".