Maroto asegura que el PP "no gastaría un euro en enterrar o desenterrar" a Franco

En una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, Maroto ha explicado que el PP "no tiene ningún inconveniente" en la exhumación de Franco, pero ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por que esta medida "se apruebe de urgencia".

"Si era tan urgente desenterrarle, ¿qué han hecho el resto de socialistas hasta ahora, mirar para otro lado?", se ha preguntado el dirigente 'popular', para después añadir: "Esto es una bomba de humo de Sánchez".

En este sentido, Maroto ha afeado al Gobierno la utilización de un real decreto ley para modificar la Ley de Memoria Histórica, porque cree que los recursos interpuestos a esta decisión pueden volverse en su contra.

LA EXHUMACIÓN NO IMPORTA A LOS ESPAÑOLES

"Nos íbamos a reír y a llorar de pena si alguno de los recursos que se interpondrán se resuelve de manera desfavorable al Gobierno. Tendrían que volver a enterrar a Franco. Se están haciendo las cosas mal", ha opinado.

Asimismo, Maroto ha asegurado que la exhumación de Franco --que se llevará a cabo previsiblemente a finales de año-- es un tema que "no importa a los españoles". "Me apoyo en un dato objetivo: hace 10 años que el CIS no pregunta por Franco", ha indicado.

En este sentido, el vicesecretario ha cargado contra Sánchez por "traer a colación" este tema que, a su juicio, utiliza "para ver si algún partido pica". "Así colocan la figura de Franco a algún partido. ¿Por qué se habla de esto y no de la subida de impuestos? Creo que es un asunto que no tiene en vilo a los españoles", ha remachado.