Maroto denuncia que Sánchez se pone de rodillas ante ERC para perpetuarse en el poder y que el precio es España

"Sánchez no tiene plan B y eso es muy trágico en la democracia y su plan A lo sabe. Por eso, lo que vimos ayer es que Sánchez se puso de rodillas ante los independentistas para poder obtener lo que más ansía, que es perpetuarse en el poder a cualquier precio, aunque el precio sea España", ha indicado Maroto en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Según ha explicado, Sánchez ha decidido "confiar en el presidente de un partido que está prófugo de la Justicia", haciendo referencia a Carles Puigdemont, y en el "presidente de otro partido que está encarcelado por sedición", Oriol Junqueras, "sin entender, por tanto, las líneas rojas en nuestro país". "Eso es extremadamente grave", ha añadido.

EL PP MANTIENE SU 'NO' A SÁNCHEZ

Además, el 'popular' ha insistido en que "no está en la cabeza de Sánchez" un gobierno que no sea con Unidas Podemos e independentistas, por lo que el partido de Pablo Casado considera que el "problema" es el propio presidente del Gobierno, por lo que no está dispuesto a abstenerse ante un gobierno socialista que dependa de fuerzas independentistas.

"En una receta, mezclar el problema y la solución deja muy mal sabor de boca a quien la prueba. Por eso, el PP no puede ser el cómplice que permita a Sánchez hacer de España lo que quiera, como hemos visto estos meses", ha señalado Maroto para insistir en la negativa de que el PP se abstenga en la investidura de Sánchez.

Según ha explicado, Sánchez ha reconocido a los independentistas que hay un conflicto político en Cataluña para poder "negociar de igual a igual, de Estado a Estado". "Es una trampa porque en Cataluña no existe ningún conflicto político, existen políticos que crean conflictos y Sánchez se ha apuntado da esa lista de políticos irresponsables que crean conflictos, en darles la razón a personas como Rufián y en reconocerles que todo esto que han hecho está justificado", ha sentenciado.

Por eso, ha insistido en que no se puede apoyar el gobierno que Sánchez quiere poner en marcha porque además de que "sería reconocer un conflicto político en Cataluña que no existe", el partido socialista también "quiere derogar todas las reformas del PP para hablar por primera vez desde La Moncloa de plurinacionalidad". "Y eso no es lo que queremos para España", ha puntualizado.

Además, Maroto ha destacado que el plan de Sánchez para ser presidente del Gobierno a costa de los independentistas es una "vergüenza" para otros líderes socialistas, "como Rubalcaba o Felipe González" al ver que está "reconociendo" un conflicto catalán que es "el objetivo que persiguen los independentistas".